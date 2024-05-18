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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (173901) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
713,52
Економія: -108,83 грн
604,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
660,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
733,38
Економія: -129,26 грн
604,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
657,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
664,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
661,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (2)
671,79
Економія: -67,12 грн
604,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
658,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
659,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
654,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (13)
661,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (1)
659,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
657,67 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (2)
665,58
Економія: -66,93 грн
598,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
662,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
662,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
661,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
659,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
660,31 грн