Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 0-6 місHIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народженняЦіни в аптеках

HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження 300 г, №1 - Одеса (299688) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
311,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
317,50 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
317,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
317,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
317,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
317,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
311,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
317,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
315,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
317,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
317,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
317,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
311,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,50 грн