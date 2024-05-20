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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження 350 г, №1 - Одеса (192003) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
566,72
Економія: -82,22 грн
484,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
567,58
Економія: -73,06 грн
494,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
579,94
Економія: -83,57 грн
496,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
567,58
Економія: -81,54 грн
486,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
575,28
Економія: -80,60 грн
494,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
570,13
Економія: -84,58 грн
485,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
562,54
Економія: -67,60 грн
494,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
576,42
Економія: -90,87 грн
485,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
578,10
Економія: -83,51 грн
494,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
566,88
Економія: -72,29 грн
494,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
591,08
Економія: -95,78 грн
495,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
570,02
Економія: -74,66 грн
495,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
564,71
Економія: -69,59 грн
495,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
569,80
Економія: -73,43 грн
496,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
558,96
Економія: -62,59 грн
496,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
562,70
Економія: -77,06 грн
485,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
568,72
Економія: -74,20 грн
494,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
559,02
Економія: -64,19 грн
494,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (2)
573,06
Економія: -77,80 грн
495,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
562,76
Економія: -66,39 грн
496,37 грн