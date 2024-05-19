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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження 350 г, №1 - Київ (192003) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
571,32
Економія: -76,57 грн
494,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
559,67
Економія: -65,24 грн
494,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
564,38
Економія: -69,73 грн
494,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
573,54
Економія: -67,94 грн
505,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
578,64
Економія: -83,85 грн
494,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
571,27
Економія: -76,77 грн
494,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
573,17
Економія: -78,67 грн
494,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
572,35
Економія: -77,05 грн
495,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
565,52
Економія: -71,03 грн
494,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
570,73
Економія: -76,06 грн
494,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
574,47
Економія: -79,48 грн
494,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
569,43
Економія: -63,83 грн
505,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
563,73
Економія: -60,75 грн
502,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
579,45
Економія: -89,48 грн
489,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
565,31
Економія: -70,28 грн
495,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
511,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
574,14
Економія: -54,90 грн
519,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
566,93
Економія: -59,08 грн
507,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
563,73
Економія: -71,53 грн
492,20 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
511,54 грн