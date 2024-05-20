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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 30 г, №1 - Одеса (160341) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
97,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
95,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (3)
98,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
97,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
95,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
98,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
98,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
96,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
96,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
Всього: упаковка (4)
97,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (1)
96,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (1)
96,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шевченкове, вул. Вишнева, 21
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (1)
96,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
97,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (2)
96,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (3)
96,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (4)
96,60 грн