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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 200 г, №1 - Одеса (158133) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
198,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
195,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
197,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
198,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
197,79 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
219,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
195,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
199,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (2)
197,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
197,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
198,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (2)
198,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (1)
220,63
Економія: -23,06 грн
197,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
222,29
Економія: -36,43 грн
185,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
198,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
197,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
Всього: упаковка (1)
197,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
213,47
Економія: -23,19 грн
190,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
199,05 грн