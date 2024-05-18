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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ 200 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (158133) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
195,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
195,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
174,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
197,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
197,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
226,91
Економія: -40,31 грн
186,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
194,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
194,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
198,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
197,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
198,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
227,36
Економія: -41,79 грн
185,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
183,17 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
198,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
198,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (3)
198,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
198,22 грн