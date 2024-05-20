БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ пакетик 1.5 г, №20 - Одеса (102536) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80