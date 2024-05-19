БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ пакетик 1.5 г, №20 - Харків (102536) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5