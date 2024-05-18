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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ пакетик 1.5 г, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (102536) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
110,68
Економія: -14,38 грн
96,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
110,15
Економія: -12,49 грн
97,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
99,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
111,05
Економія: -16,85 грн
94,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
103,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
103,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
109,24
Економія: -11,58 грн
97,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
90,31 грн