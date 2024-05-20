Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Одеса (459058) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Будьте здорові
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, перех. Хмельницького Богдана / Одеська, 4/1
Будьте здорові
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Зінича Ігора, 2-Б
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Будьте здорові
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гребінки, вул. Київська, 105
Будьте здорові
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Ржищів, вул. Соборна, 31