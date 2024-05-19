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Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Київ (459058) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
449,00 грн