Бангшил таблетки 390 мг, №100 - Харків (459058) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
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Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 120/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Центральна, 26