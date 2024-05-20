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АЛОЕЗ КОМПАУНД таблетки 430 мг, №100 - Одеса (458773) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, перех. Хмельницького Богдана / Одеська, 4/1
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 22
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (12)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Павліченко, 49/1
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гребінки, вул. Київська, 105
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Ржищів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
368,00 грн