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АЛОЕЗ КОМПАУНД таблетки 430 мг, №100 - Львів (458773) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (4)
368,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 39
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (4)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 71
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Мирогощанська, 1
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 16
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-А
Всього: упаковка (3)
368,00 грн