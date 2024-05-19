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АЛОЕЗ КОМПАУНД таблетки 430 мг, №100 - Київ (458773) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (5)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (2)
368,00 грн