АЛОЕЗ КОМПАУНД таблетки 430 мг, №100 - Харків (458773) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
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Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Аптека доброго дня
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Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Вокзальна, 25
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139