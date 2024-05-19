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FERTILOVIT® F PCOS капсули №60 + стік з порошком №30, №1 - Львів (452251) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
2925,98 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
2909,94
Економія: -9,66 грн
2900,28 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
2741,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Всього: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1), капсули (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
2999,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1), капсули (2)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
2999,00 грн