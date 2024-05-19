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FERTILOVIT® F ENDO капсули, №90 - Львів (452240) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
3018,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
3056,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Шевченка, 20/2
Всього: упаковка (2)
2993,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
3226,00
Економія: -161,30 грн
3064,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Всього: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
3147,00
Економія: -157,35 грн
2989,65 грн