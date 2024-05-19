FERTILOVIT® F ENDO капсули, №90 - Київ (452240) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 42 аптеках
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д