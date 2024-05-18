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FERTILOVIT® F ENDO капсули, №90 - Харків (452240) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
3290,00
Економія: -164,50 грн
3125,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
3290,00
Економія: -164,50 грн
3125,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Всього: капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн