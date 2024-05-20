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Аделів капсули, №30 - Одеса (413556) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
1182,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
930,74
Економія: -50,94 грн
879,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
1037,24
Економія: -146,84 грн
890,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
944,81
Економія: -54,41 грн
890,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
1080,99
Економія: -230,31 грн
850,68 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
943,46
Економія: -51,08 грн
892,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
995,99
Економія: -145,31 грн
850,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1037,90
Економія: -147,40 грн
890,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
960,68
Економія: -46,88 грн
913,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
917,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), капсули (1)
990,61
Економія: -64,81 грн
925,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
917,39 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
959,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
951,01
Економія: -55,01 грн
896,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
940,28
Економія: -30,48 грн
909,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
996,25
Економія: -67,82 грн
928,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
1041,17
Економія: -125,49 грн
915,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
969,40
Економія: -40,97 грн
928,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
1017,96
Економія: -102,28 грн
915,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
1013,67
Економія: -85,24 грн
928,43 грн