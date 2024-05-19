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Аделів капсули, №30 - Київ (413556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
1080,99
Економія: -230,31 грн
850,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
917,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
1024,44
Економія: -32,44 грн
992,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (6)
1059,95
Економія: -169,49 грн
890,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
995,99
Економія: -145,31 грн
850,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
917,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: капсули (15)
1045,67
Економія: -130,15 грн
915,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
876,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
1383,00
Економія: -335,85 грн
1047,15 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
928,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
917,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
1021,96
Економія: -62,86 грн
959,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
926,26
Економія: -42,26 грн
884,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
988,36
Економія: -54,36 грн
934,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1), капсули (1)
960,89
Економія: -35,09 грн
925,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2), капсули (1)
988,38
Економія: -97,54 грн
890,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1002,25
Економія: -46,45 грн
955,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
1080,99
Економія: -230,31 грн
850,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
1049,04
Економія: -133,18 грн
915,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
995,99
Економія: -145,31 грн
850,68 грн