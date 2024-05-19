Аделів капсули, №30 - Київ (413556) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 280 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (15)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), капсули (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126