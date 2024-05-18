Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАделівЦіни в аптеках

Аделів капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (413556) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), капсули (1)
1021,98
Економія: -52,18 грн
969,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: капсули (15)
994,87
Економія: -29,07 грн
965,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (6)
961,99
Економія: -111,31 грн
850,68 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
983,82
Економія: -44,58 грн
939,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: капсули (15)
1068,28
Економія: -89,74 грн
978,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
1017,26
Економія: -78,02 грн
939,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), капсули (1)
1047,99
Економія: -108,75 грн
939,24 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
1011,40
Економія: -59,40 грн
952,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
994,85
Економія: -34,85 грн
960,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
956,69
Економія: -32,89 грн
923,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
1048,83
Економія: -70,29 грн
978,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2), капсули (1)
990,27
Економія: -38,27 грн
952,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
958,69
Економія: -44,69 грн
914,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: капсули (15)
981,37
Економія: -55,37 грн
926,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
946,44
Економія: -44,64 грн
901,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
982,67
Економія: -60,67 грн
922,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
976,08
Економія: -32,28 грн
943,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
983,45
Економія: -63,65 грн
919,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
1002,97
Економія: -33,17 грн
969,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: капсули (15)
941,88
Економія: -44,08 грн
897,80 грн