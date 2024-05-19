PROMENSIL MENOPAUSE DOUBLE STRENGTH/FORTE таблетки, №30 - Київ (390807) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
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Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
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Київ, вул. Велика Васильківська, 66
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Київ, вул. Костянтинівська, 71
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Київ, вул. Антоновича, 115
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Київ, вул. Велика Васильківська, 116
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
1 соціальна аптека
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
1 соціальна аптека
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Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
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Київ, вул. Березняківська, 31
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Київ, вул. Здановської Юлії, 48