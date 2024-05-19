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PROMENSIL MENOPAUSE DOUBLE STRENGTH/FORTE таблетки, №30 - Київ (390807) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (3)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Березняківська, 31
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (3)
999,00 грн