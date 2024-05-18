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PROMENSIL MENOPAUSE DOUBLE STRENGTH/FORTE таблетки, №30 - Харків (390807) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (3)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (6)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Тростянецька, 6-Д
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 49
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Березняківська, 31
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (2)
999,00 грн