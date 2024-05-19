PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Львів (390808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115