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PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Львів (390808) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
769,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (5)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (2)
769,00 грн