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PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Київ (390808) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (5)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
769,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А
Всього: упаковка (2)
769,00 грн