PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Київ (390808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Антоновича, 115
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56-А