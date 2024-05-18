PROMENSIL MENOPAUSE (ORIGINAL) таблетки, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (390808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 138
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 49
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45