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Альфа-Біселен капсули, №30 - Київ (719395) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 535 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
951,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
1262,20
Економія: -367,30 грн
894,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
881,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1010,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
881,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
993,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
951,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
881,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
957,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1261,40
Економія: -366,50 грн
894,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1262,20
Економія: -367,30 грн
894,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1082,06
Економія: -181,88 грн
900,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
992,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
954,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
965,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
1262,20
Економія: -367,30 грн
894,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
1115,51
Економія: -221,06 грн
894,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1052,99
Економія: -155,52 грн
897,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1057,80
Економія: -162,90 грн
894,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
906,10 грн