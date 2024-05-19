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Альфа-Біселен капсули, №15 - Київ (385900) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 590 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
513,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
686,20
Економія: -203,90 грн
482,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
474,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
546,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
474,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
548,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
686,20
Економія: -203,90 грн
482,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
633,99
Економія: -149,64 грн
484,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
544,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1330,00
Економія: -322,13 грн
1007,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
678,00
Економія: -195,70 грн
482,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
695,00
Економія: -212,70 грн
482,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
689,90
Економія: -207,60 грн
482,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
593,80
Економія: -109,34 грн
484,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
549,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
688,70
Економія: -206,40 грн
482,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
547,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
695,00
Економія: -168,33 грн
526,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
546,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
601,46
Економія: -119,42 грн
482,04 грн