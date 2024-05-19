Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 108/1 Всього: упаковка (6) 218,00 Економія: -10,90 грн 207,10 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (11) 230,00 Економія: -18,40 грн 211,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (7) 218,00 Економія: -6,54 грн 211,46 грн Забронювати

Маргарита Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71 Всього: упаковка (3) 252,00 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (2) 222,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (2) 217,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (4) 267,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (5) 221,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 245,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (8) 224,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (4) 221,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (5) 221,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (1) 266,90 грн