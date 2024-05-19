FERTILOVIT® MT капсули, №90 - Львів (325147) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Йод
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
1 соціальна аптека
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15