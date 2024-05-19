FERTILOVIT® MT капсули, №90 - Київ (325147) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
1 соціальна аптека
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 85