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FERTILOVIT® MT капсули, №90 - Київ (325147) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: капсули (2)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: капсули (4)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1), капсули (3)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
2241,00
Економія: -112,05 грн
2128,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: капсули (5)
2249,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: капсули (5)
2249,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
2297,00
Економія: -114,85 грн
2182,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Всього: капсули (5)
2249,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
2297,00
Економія: -114,85 грн
2182,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 85
Всього: упаковка (1)
2249,00 грн