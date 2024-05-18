FERTILOVIT® MT капсули, №90 - Харків (325147) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Бровари, вул. Героїв України, 9
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 85
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
1 соціальна аптека
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 47