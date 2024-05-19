FERTILOVIT® M PLUS капсули, №60 - Львів (452237) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Експрес фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35