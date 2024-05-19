FERTILOVIT® M PLUS капсули, №60 - Київ (452237) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1