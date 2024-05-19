Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® M PLUSЦіни в аптеках

FERTILOVIT® M PLUS капсули, №90 - Львів (325146) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: капсули (5)
3249,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1), капсули (3)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: капсули (60)
3067,09 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
3052,90
Економія: -32,43 грн
3020,47 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
3128,78
Економія: -2,52 грн
3126,26 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (2)
3160,61 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (2)
3031,49
Економія: -3,22 грн
3028,27 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: капсули (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (1), капсули (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: капсули (4)
3249,00 грн