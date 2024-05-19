FERTILOVIT® M PLUS капсули, №90 - Львів (325146) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Здорова родина
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Всього: капсули (60)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Центральна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Йод
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6