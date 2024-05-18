Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® M PLUSЦіни в аптеках

FERTILOVIT® M PLUS капсули, №90 - Харків (325146) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1), капсули (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: капсули (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1), капсули (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1), капсули (4)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
3375,00
Економія: -168,75 грн
3206,25 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1), капсули (3)
3249,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Всього: капсули (4)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Всього: капсули (3)
3249,00 грн
Доброго здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Всього: упаковка (1), капсули (5)
3249,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: капсули (4)
3249,00 грн