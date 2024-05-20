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FERTILOVIT® F OR 2 капсули, №90 - Одеса (325149) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: капсули (2)
2339,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: капсули (1)
2339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
2453,00
Економія: -122,65 грн
2330,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 31
Всього: капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1), капсули (4)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1), капсули (2)
2339,00 грн