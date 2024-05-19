Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® F OR 2Ціни в аптеках

FERTILOVIT® F OR 2 капсули, №90 - Львів (325149) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1), капсули (4)
2339,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
2222,07 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
2248,30
Економія: -28,84 грн
2219,46 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
2243,54 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: капсули (60)
2140,49 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
2231,91 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (3)
2238,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: капсули (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Всього: упаковка (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1), капсули (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Всього: упаковка (1), капсули (4)
2339,00 грн
Доброго здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1), капсули (3)
2339,00 грн