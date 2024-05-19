FERTILOVIT® F OR 2 капсули, №90 - Львів (325149) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Центральна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Всього: капсули (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Йод
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47