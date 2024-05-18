FERTILOVIT® F OR 2 капсули, №90 - Харків (325149) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гандзюк Катерини, 1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Березняківська, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (4)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, просп. Науки, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (3)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7