Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® F 35 PLUSЦіни в аптеках

FERTILOVIT® F 35 PLUS капсули, №90 - Львів (325151) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: капсули (15)
3077,86
Економія: -26,43 грн
3051,43 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
Всього: упаковка (1)
3051,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: капсули (60)
3074,88
Економія: -47,01 грн
3027,87 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 28
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
3064,85
Економія: -10,41 грн
3054,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: капсули (60)
3074,52
Економія: -13,64 грн
3060,88 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
3075,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: капсули (4)
3249,00 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
3077,02
Економія: -27,07 грн
3049,95 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: капсули (15)
3199,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, вул. Капушанська, 35
Всього: упаковка (2)
3140,45
Економія: -46,27 грн
3094,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: капсули (6)
3199,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Всього: упаковка (1), капсули (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1), капсули (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Машинобудівників, 11-А
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: капсули (75)
3296,00
Економія: -164,80 грн
3131,20 грн
Доброго здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: капсули (1)
3249,00 грн