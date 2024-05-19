FERTILOVIT® F капсули, №90 - Львів (325734) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Сімейна аптека
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Всього: капсули (60)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д