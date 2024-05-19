Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівFERTILOVIT® FЦіни в аптеках

FERTILOVIT® F капсули, №90 - Київ (325734) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), капсули (2)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1), капсули (5)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1), капсули (3)
2899,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
2862,00
Економія: -143,10 грн
2718,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2), капсули (6)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
2899,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
2877,60 грн