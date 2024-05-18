FERTILOVIT® F капсули, №90 - Харків (325734) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (3)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Бровари, вул. Київська, 253
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (6)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45