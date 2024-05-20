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DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Одеса (501602) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
66,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
82,60
Економія: -26,85 грн
55,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
72,67 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
68,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
72,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
73,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (3)
73,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
Всього: упаковка (2)
75,60
Економія: -19,85 грн
55,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
73,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (2)
71,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (4)
72,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Сільськогосподарська, 9/1
Всього: упаковка (1)
68,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (1)
73,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 62
Всього: упаковка (1)
73,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
72,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (3)
68,26 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн