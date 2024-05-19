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DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Львів (501602) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
86,40
Економія: -30,65 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
87,91
Економія: -32,16 грн
55,75 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (1)
79,80
Економія: -24,05 грн
55,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
74,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (1)
73,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (1)
72,53
Економія: -16,78 грн
55,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (2)
73,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (3)
70,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -14,16 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -14,16 грн
55,75 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (1)
91,01
Економія: -35,26 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимир, вул. Князя Василька, 10-А
Всього: упаковка (1)
68,63
Економія: -12,88 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
Всього: упаковка (1)
74,11
Економія: -18,36 грн
55,75 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -17,75 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Української Перемоги, 21/2
Всього: упаковка (5)
87,10
Економія: -31,35 грн
55,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 46
Всього: упаковка (1)
74,41
Економія: -18,66 грн
55,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
73,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
66,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 5
Всього: упаковка (1)
86,40
Економія: -30,65 грн
55,75 грн