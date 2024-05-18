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DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501602) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
72,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
68,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
73,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
62,60
Економія: -6,81 грн
55,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -11,61 грн
55,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
64,80
Економія: -9,01 грн
55,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Всього: упаковка (1)
59,44
Економія: -3,65 грн
55,79 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
71,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
68,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (8)
68,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
72,53
Економія: -16,74 грн
55,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (2)
68,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (2)
73,04 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -7,00 грн
56,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
73,39 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
68,26 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -11,00 грн
56,00 грн