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Астазандра капсули 640 мг, №30 - Одеса (314880) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2330,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2330,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2330,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
2287,50 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2330,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
2450,45
Економія: -288,29 грн
2162,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2330,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
2568,86
Економія: -334,64 грн
2234,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
2330,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
2289,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2330,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2330,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
2287,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
2095,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
2312,99
Економія: -118,87 грн
2194,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
2458,83
Економія: -249,36 грн
2209,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
2330,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2330,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
2572,19
Економія: -334,45 грн
2237,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2330,70 грн